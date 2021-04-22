تراجع البطالة في إسرائيل إلى أدنى مستوى منذ بدء الوباء

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كشفت بيانات التوظيف في إسرائيل عن تراجع معدل البطالة إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن معدل البطالة هبط إلى 9.5% في مارس الماضي، مقارنة بـ 14% في فبراير.

وبلغت نسبة البطالة 9.8% في النصف الأول من شهر مارس، و8.9% خلال النصف الثاني من الشهر، ليصبح متوسط معدل البطالة في هذا الشهر 9.5%.

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا التراجع في معدل البطالة من ثمرات بداية إعادة الانفتاح الاقتصادي.

وشهدت مدينة إيلات السياحية الواقعة في الجنوب والتي كانت بها أعلى معدل للبطالة في إسرائيل في السابق، تراجعا بنحو 60% خلال مارس في الوقت الذي بدأت فيه عودة السياحة.

وكانت إسرائيل قد ألغت اشتراط استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل يوم الأحد الماضي، في أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعي نسبيا بفضل حملة تطعيم ضخمة للوقاية من كورونا.

وانتهت السلطات الإسرائيلية من تطعيم نحو 81 بالمئة من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وعلى إثر عملية التطعيم التي تتم بشكل سريع تراجعت بشدة مستويات الإصابة بالمرض ودخول المستشفيات.