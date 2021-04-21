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رجل أعمال روسي كبير يتحدث عن عملة ستؤثر على مكانة الدولار

21
APRIL
2021
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رجح رجل الأعمال الروسي الكبير، أوليغ ديريباسكا، تأثير اليوان الصيني الرقمي على مكانة الدولار في التجارة العالمية، وتوقع أن تشهد العملة الصينية الرقمية الجديدة إقبالا كبيرا.
 
ويرى ديريباسكا أن اليوان الرقمي سيساعد روسيا في الخروج من دائرة العقوبات المفروضة عليها. وقال في قناته بتطبيق تيلغرام: "بشكل عام من الواضح أن اليوان الرقمي سيؤثر على الدولار بجدية في التجارة العالمية، مما سيساعد روسيا في الخروج من دائرة العقوبات".
 
وأضاف أن الصين يحق لها أن تكون عملتها الرقمية عملة رئيسية في العالم، وقال: "لديها الحق بذلك، الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسجلت أعلى معدلات نمو في الربع الأول (2021) بمعدل 17%، ويبدو أن الصين ستصل إلى المركز الأول بحلول عام 2026".
 
وأمس أعلن البنك المركزي الصيني، أنه يعتزم السماح للأجانب بتداول اليوان الرقمي في العام المقبل 2022، وقال: "خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين سيتمكن الرياضيون الأجانب، وليس فقط السكان المحليون، من استخدام اليوان الرقمي للدفع".
 
وكان المركزي الصيني قد أصدر في العام الماضي نحو 10 ملايين يوان لـ500 مستخدم، لاختبار اليوان الرقمي الصيني، ويجري منذ العام الماضي اختبار العملة الرقمية في عدة مدن في الصين، بما في ذلك بكين وشنتشن وسوتشو.
روسيا اليوم
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