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ارتفاع مؤشرات الفقر في العراق إلى 27%

20
APRIL
2021
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أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشرات الفقر في البلاد إلى 27%، فيما أكدت أن العراق يعيش أزمة مركبة.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي: "بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 إلى 5 %، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 - 27%".
 
وأضاف، أن "وزارة التخطيط انتهت من إعداد خطة الإصلاح والتعافي، وأخذت بنظر الاعتبار الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، الاقتصادية والصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت به".
 
 ووجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي في وقت سابق، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين بعد أن رفعت حكومته سعر صرف الدولار أمام الدينار من 1,200 إلى 1,450 دينار لكل 100 دولار.
 
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في العراق بحسب مختصين نتيجة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل اليوم الاثنين إلى 148 ألف دينار لكل 100 دولار.
روسيا اليوم
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