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أرخص وأفضل الأماكن لقضاء عطلة 2021

16
APRIL
2021
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بعد عام من القيود والإغلاقات في ظل أزمة فيروس كورونا، يعول الكثيرون على اللقاحات على أمل أن تفسح المجال للسفر مجددا حول العالم، لكن تجدد القيود في بعض الدول قد يقضي على حلم السفر.
 
وعند السفر يريد العديد من السياح قضاء الوقت بشكل غير مكلف وفعال، لكن في ظل أزمة كورونا إلى أين ومتى يمكننا السفر؟ ربما يظل السفر في هذا العام أمنية مع تجدد الإغلاقات في العالم.
 
قام موقع إلكتروني مختص بالسفر والسياحة بتصنيف أرخص وأفضل الوجهات السياحية في العالم للعام 2021، والتي حافظت على هذه الميزة لمدة سنوات.
 
وفيما يلي قائمة بالوجهات التي يمكن السفر إليها في عام 2021، وفقا لموقع indietraveller، الذي نصح في التفكير بهذا التصنيف على أنه أمنية في العام 2021 بسبب جائحة كورونا:
 
- المكسيك: يرتبط اسم المكسيك بالمنتجعات الشاطئية الرخيصة، حيث يزور السياح أماكن مثل كانكون أو كابو أو تولوم. ويبلغ متوسط ميزانية اليوم الواحد للسائح في هذا البلد 60 دولارا.
 
- كولومبيا: تعد كولومبيا بلدا رائعا للسفر، إذ تطل سواحلها على المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، كما أنها تحتوي على غابات الأمازون المطيرة ومناظر جبلية خلابة. ويبلغ متوسط ميزانية اليوم الواحد في هذا البلد 50 دولارا.
 
- رومانيا: تعد إحدى أفضل الوجهات في أوروبا، وفي هذا البلد يمكن مشاهدة المدن الجميلة التي تعود للقرون الوسطى والكنائس القديمة المحصنة وسلسلة جبال الكاربات المذهلة. ويبلغ متوسط ميزانية اليوم الواحد في هذا البلد 60 دولارا.
 
- جورجيا: هذا البلد ليس واحدا فقط من أرخص الوجهات في أوروبا، ولكنه أيضا من بين أكثر الوجهات إثارة للاهتمام. في جورجيا يمكن اكتشاف سلسلة جبال القوقاز المذهلة، والغطس في البحر الأسود، وزيارة الأديرة القديمة على قمة التلال. ويبلغ متوسط ميزانية اليوم الواحد في هذا البلد 40 دولارا.
 
- البرازيل: تعتبر خامس أكبر دولة في العالم من الوجهات المذهلة للسائحين، ابتداء من شلالات إيغواسو الضخمة المذهلة، مرورا بخليج ريو دي جانيرو، ووصولا إلى المدن الشاطئية الملونة على ساحل باهيا، الكثير يصف البرازيل بالعالم الكامل الذي يجب استكشافه. ويبلغ متوسط ميزانية اليوم الواحد للسائح في هذا البلد 70 دولارا.
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