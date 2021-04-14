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الكرملين يعلّق على مسألة وقف أنظمة الدفع "فيزا" و"ماستركارد" في روسيا

14
APRIL
2021
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لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إمكانية تقييد عمل أنظمة الدفع "فيزا" و"ماستركارد" في روسيا، في ظل السياسة العدائية لواشنطن.
 
وردا على سؤال الصحفيين حول تداعيات هذا الإغلاق، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى وجود قيود مفروضة على روسيا من قبل عدد من الدول، كذلك لفت إلى وجود صعوبة في التنبؤ بالقرارات التي يتخذها شركاء موسكو.
 
وأضاف: "لا يمكن استبعاد أي شي، في ظل هذا الوضع وبالنظر إلى مثل هذه السلوكيات غير الودية وحتى العدائية في بعض الأحيان".
 
وأشار إلى أن أفضل طريقة للحماية من مخاطر العقوبات هي إنشاء أنظمة مالية بديلة يمكن أن تحل محل الأنظمة الأجنبية، ووفقا للمسؤول الروسي فإن نظام الدفع الروسي "مير" سيصبح في النهاية عالميا.
 
وفي مارس الماضي، لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال حديثه مع وسائل الإعلام الصينية، إلى أنه يتوجب العمل لخفض مخاطر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، حيث يجب العمل لخفض الاعتماد على الدولار.
 
المصدر: نوفوستي
روسيا اليوم
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