المفوضية الأوروبية تقرر تسجيل جبنة "حلومي" على لائحة المنتجات محمية المنشأ

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قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، تسجيل جبنة "حلومي" التقليدية القبرصية على لائحة المنتجات محمية المنشأ.

يأتي ذلك لحماية المنتج التراثي "الثمين" من أي محاولة تقليد أو "تزوير" لخصائصه الغذائية والإنتاجية داخل الاتحاد.

وبحسب وكالة "أكي"، سيسمح قرار المفوضية هذا بحماية المنتج الذي لن يستطيع حمل اسم "حلومي" ما لم يتم إنتاجه على الأراضي القبرصية وفق مواصفات وخصائص تقليدية محددة، الأمر الذي سيعود بآثار اقتصادية مفيدة على الجزيرة.

كما أصدرت المفوضية الأوروبية قرارا يقضي بتمكين "القبارصة الأتراك" (في الشمال)، من الاستفادة من هذا الأمر عن طريق السماح لمنتجهم من جبنة "حلومي" ومكوناته عبور الخط الأخضر، الفاصل بين شطري جزيرة قبرص، شريطة احترام المعايير الأوروبية.

وأشارت "أكي" إلى أن منتجي جنبة "حلومي" الذين يعيشون على شطري الجزيرة، سيتمكنون من الاستفادة من نفس المزايا المتعلقة بتسجيل المنتج على لائحة التسميات المحمية المنشأ، شريطة احترام المعايير الأوروبية في مجال الصحة الحيوانية والمعايير الإنتاجية.

وفي سياق متصل، اعتبرت المتحدثة باسم المفوضية، ميريام فيرير، أنه "في قرار المفوضية خطوة رمزية هامة لتقريب سكان شطري الجزيرة، حيث سيسمح الأمر لهما بالعمل معا لتعزيز الثقة".