أسعار النفط تهبط مع تقييم المستثمرين زيادة الإمدادات

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هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ يقيم المستثمرون ارتفاع إمدادات منتجين رئيسيين وأثر جائحة فيروس كورونا على طلب الوقود.

وبحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة إلى 63.08 دولار للبرميل، بينما بلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 59.59 دولار للبرميل منخفضا بمقدار سنت.

وكلا العقدين على مسار تسجيل انخفاض يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة في الأسبوع الجاري بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، على زيادة الإمدادات تدريجيا بواقع مليوني برميل يوميا بين مايو ويوليو من 2021.

لكن محللين يتوقعون استمرار انخفاض مخزونات النفط العالمية، إذ سيتسارع الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام الجاري مع اكتساب انتعاش الاقتصاد العالمي قوة دفع.

وتظهر مخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام في أجزاء من العالم لكبح ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 والمشكلات الخاصة بالتطعيمات ربما تغير صورة الطلب على النفط.