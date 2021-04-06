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قيمة العملات المشفرة تسجل مستوى قياسيا عند تريليوني دولار

6
APRIL
2021
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أظهرت بيانات أن القيمة السوقية للعملات المشفرة سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند تريليوني دولار، مع اجتذاب المكاسب التي سجلتها في الأشهر الماضية لطلب من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد.
 
وبلغت القيمة السوقية 2.02 تريليون دولار في منتصف جلسة التداول ليوم أمس الاثنين.
 
وجرى تداول بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم، في أحدث معاملة مرتفعة 1.17 بالمئة عند 58 ألفا و894 دولارا، مع قيمة سوقية قدرها 1.1 تريليون دولار.
 
وكانت بيتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 61 ألف دولار في وقت سابق هذا العام، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين ليجري تداولها في نطاق ضيق نسبيا.
 
وارتفعت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، 1.01 بالمئة إلى 2095.16 دولار. وكانت سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 2145 دولارا يوم الجمعة الماضي.
 
وصعدت بيتكوين أكثر من 100 في المئة هذا العام في حين قفزت إيثيريوم حوالي 190 بالمئة.
 
وأظهرت العملتان المشفرتان أداء متفوقا بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية بدعم من دخول شركات ومستثمرين كبار إلى عالم العملات الافتراضية، مثل تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وبنك بي إن واي ميلون.
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