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توقعات بأن يصل سعر عملة "البيتكوين" إلى 100 ألف دولار

2
APRIL
2021
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يتوقع خبراء ماليون أن يصل سعر عملة البيتكوين إلى 100 ألف دولار، وعزوا ذلك إلى إجراءات تحفيز أمريكية ستسمح للسكان بتوسيع الاستثمار في العملات المشفرة.
 
وتقترب قيمة هذه العملة المشفرة (بيتكوين) الرئيسة من 60 ألف دولار في أعقاب أنباء عن حزمة مساعدات أخرى بقيمة 2 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي. وكانت الحجة القوية تتمثل في أن المزيد والمزيد من الشركات ستتعامل بالعملة المشفرة.
 
وعلى سبيل المثال، سمحت "PayPal" و"Visa" بالفعل لعملائها في الولايات المتحدة بالدفع بالعملات المشفرة، وشركة تيسلا جاهزة لبيع السيارات الكهربائية مقابلها، ويخطط  بنك "Goldman Sachs" للتعامل بالعملة المشفرة في المستقبل.
 
يقول يفغيني غرانكين، المحلل في مركز غازبرومبانك للتنبؤ الاقتصادي، إن تدابير التحفيز في الاقتصادات الكبرى لا تزال تحافظ على تأثيرها، وفي بعض البلدان تتوسع برامج الدعم، الأمر الذي له تأثير إيجابي على الأسواق المالية.
 
ولفت هذا الخبير إلى أن هذا سيدعم الطلب على عملات من أصول مختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة.
 
ويشير يانيس كيفكوليس، وهو استراتيجي رائد في شركة "Exante investment" إلى أن  سوق الأصول الرقمية يتأثر أيضا بشكل إيجابي بموجة اعتماد البيتكوين من قبل مستثمرين مؤسسيين في النظام المالي، وهذا يساهم في نمو العملة المشفرة الرئيسة.
 
وأعرب هذا الخبير عن ثقته في أن سعر عملة البيتكوين سيرتفع في المستقبل إلى 100 ألف دولار وأكثر، لافتا في هذا الصدد إلى أنه "إذا نُظر إلى الرسم البياني للعملة الرقمية لمدة عشر سنوات، يمكن رصد أنها تصل إلى قمم جديدة في القيمة ، وأن التراجع أصبح أقل عمقا".
روسيا اليوم
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