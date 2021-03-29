ضعف ضرر أزمة 2008.. الكشف عن حجم خسائر الاقتصاد العالمي جراء كورونا

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قدر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، حجم خسائر الاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا المستجد، التي عصفت بالعالم العام الماضي وفرضت واقعا جديدا.

وقال المسؤول الروسي، إن خسائر الاقتصاد العالمي من الجائحة بلغت حتى الآن أكثر من 3.5 تريليون دولار، وهو ضعف الضرر الذي سببته أزمة عام 2008.

وأضاف أن جائحة كورونا ستسجل على الأرجح في التاريخ، باعتبارها أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، حيث أن تداعيات الجائحة طالت جميع مجالات حياتنا.

وفي وقت سابق قال تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن الاقتصاد العالمي سيخسر نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي نتيجة الجائحة.

وذكر التقرير أنه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7%، فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما سيكون عليه لو لم تحدث الجائحة.