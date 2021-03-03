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العراق: 2.5 مليار دولار تبقت من تعويضات حرب الكويت

3
MARCH
2021
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أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "المستحقات التي بقيت بذمة بلاده من تعويضات حرب الكويت 2.5 مليار دولار فقط".
 
وقال في تصريح صحفي، إن "إجمالي المبالغ المستحقة على بلاده من تعويضات حرب الكويت، تبلغ حاليا 2.5 مليار دولار فقط، بعد سداد 49.5 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الماضية".
 
وأضاف: "ما زال يستقطع 3% من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يتم تصديره، والاستقطاعات تسدد حاليا عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات (UNCC)".
 
وتوقع صالح، أن "تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر، حسب تطور أسعار النفط وعوائد كل برميل".
 
وفي عام 1991 أقرت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، دفع العراق مبلغ 52.4 مليار دولار، لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية، لحقت بها خسائر بسبب غزو نظام صدام حسين للكويت.
 
 
روسيا اليوم
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