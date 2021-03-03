فولفو تصنع سيارات كهربائية فقط.. حددت الموعد وطريقة الشراء

A + A -

أعلنت شركة فولفو أنها ستصنع سيارات كهربائية فقط بحلول عام 2030، لكن إذا أراد أي شخص الحصول على واحدة، فسيتعين عليه شراءها عبر الإنترنت فقط.

وذكرت شركة صناعة السيارات السويدية المرموقة، الثلاثاء، أنها ستتوقف تدريجيا عن إنتاج جميع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، ومن بينها الهجينة.

وقال رئيس قسم التكنولوجيا في فولفو هنريك غرين: "لا يوجد مستقبل طويل الأمد للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي".

ويأتي إعلان فولفو عقب تعهد شركة جنرال موتورز في وقت سابق هذا العام بصنع سيارات تعمل بالبطاريات فقط بحلول عام 2035.

وأشارت فولفو إلى أنه رغم بيع سياراتها الكهربائية بالكامل عبر الإنترنت حصريا، فإن الوكلاء "سيظلون جزءا مهما من تجربة العملاء، وسيظلون مسؤولين عن مجموعة متنوعة من الخدمات المهمة كبيع السيارات وإعدادها وتسليمها وصيانتها".

وكجزء من إعلان فولفو، الثلاثاء، ستكشف الشركة النقاب عن ثاني سياراتها التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل، والتي تشبه سيارتها "إكس سي 40" العام الماضي، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

وقالت فولفو إن هدفها أن تكون نصف مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، بينما يكون النصف المتبقي من السيارات الهجينة.