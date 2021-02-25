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بالصورة: الحد الأدنى للأجور في لبنان من بين الأدنى عالمياً!

25
FEBRUARY
2021
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مرة جديدة تكشف الارقام، المنحى الانحداري الذي يسلكه الاقتصاد اللبناني يوما بعد يوم. فمع تراجع سعر صرف الليرة وسيطرة السوق السوداء على يوميات اللبنانيين، كشفت «الدولية للمعلومات» المرتبة المتدنية جدا التي احتلها لبنان على صعيد الحد الادنى للاجور.

وفي سبيل المقارنة بين الحد الأدنى للأجور في لبنان وبين عدد من دول العالم (بعضها مشابه لوضع لبنان وتكلفة المعيشة وبعضها الآخر أعلى أو أدنى) تبين لنا أن لبنان هو مرتبة متدنية (يأتي بعد بنغلادش)، فتونس وضعها مشابه للبنان يبلغ فيها الحد الأدنى 125 دولاراً والأردن 311 دولاراً.

وتبين في الجدول رقم 4 الحد الأدنى للأجور في عدد من الدول مقارنة بلبنان (مع الإقرار أن المقارنة مع بعض الدول ليست علمية لاختلاف في المعطيات الاقتصادية والاجتماعية)، أن لبنان وأفغانستان وسيرلانكا وأنغولا بين المجموعات الأكثر انخفاضاً في الحدّ الأدنى للأجور، يليهم مجموعة غامبيا، اليمن، مالاوي، أثيوبيا، أرتيريا والسودان.

 

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