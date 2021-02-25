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الأغلى في العالم.. عملية سحب واسعة لسيارات كهربائية

25
FEBRUARY
2021
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تتجه شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، إلى إجراء أغلى عملية سحب للسيارات الكهربائية من السوق، بعد تواتر التقارير عن تعرضها بشكل متكرر لـ "حرائق" في البطاريات.
 
وبحسب صحيفة "فاينانشل تايمز"، فإن هيونداي، وهي رابع منتج في العالم للسيارات الكهربائية، ستقوم بتغيير 82 ألف بطارية.
 
وبما أن عملية الاستبدال ستكلف 900 مليون دولار كاملة، فإنها ستكون الأغلى على الإطلاق لسيارات كهربائية في العالم.
 
وهذه السيارات المشمولة بعملية استبدال البطارية من نوع "كونا" إضافة إلى أخرى من طراز "يونيك" التي جرى إنتاجها بين نوفمبر 2017 ومارس 2020.
 
وتم إنتاج خلايا هذه البطاريات من قبل شركة "نانجينغ" في الصين، وهي مملوكة من قبل شركة الكيماويات الكورية الجنوبية "إل جي كيم".
 
وتبعا لذلك، فإن شركات "هيونداي" و"إل جي كيم" تجريان مباحثات حول طريقة تقاسم هذه التكلفة الناجمة عن استبدال البطاريات.
 
وفي أكتوبر الماضي، قامت "هيونداي" بسحب 77 ألف سيارة من نوع كونا، لأجل إدخال تحديث على البطاريات.
 
وكانت "هيونداي" قد قامت بسحب السيارة من السوق، بعد الإبلاغ عن حوادث احتراق في البطارية.
 
وفي وقت سابق من العام الجاري أيضا، قامت شركة "تيسلا" الرائدة بأكبر عملية استدعاء وسحب 135 ألف سيارة من موديل إس وموديل إكس، لكن الخطوة كانت بسبب مشاكل في شاشة العرض.
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