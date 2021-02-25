living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

150 مديرا تنفيذيا يدعمون خطة بايدن للإنعاش الاقتصادي

25
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن أكثر من 150 من كبار المسؤولين التنفيذيين في بعض أكبر الشركات الأميركية، دعمهم لحزمة الرئيس جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، بحسب رسالة كشفت عنها شبكة "سي إن إن" الأربعاء.
 
وتضم المجموعة عددا من كبار المديرين التنفيذيين الذين يمثلون بعض المصالح التجارية الضخمة في الولايات المتحدة، بدءا من البنوك وشركات الاستثمار، مثل "غولدمان ساكس"و"بلاك ستون"، مرورا بشركات التكنولوجيا مثل "غوغل" و"إنتل" و"آي بي إم"، وصولا إلى شركات الطيران، بما في ذلك "أميركان إيرلاينز" و"يونايتد".
 
وكتب المسؤولون التنفيذيون في الرسالة الموجهة إلى قادة الكونغرس من الحزبين، والتي سيتم إرسالها الأربعاء، أن إجراءات الإغاثة الفدرالية السابقة "كانت ضرورية، ولكن يجب القيام بالمزيد لوضع البلاد على مسار الانتعاش القوي والدائم".
 
وشدد الموقعون على ضرورة "أن يتصرف الكونغرس بسرعة وعلى أساس الحزبين للسماح بحزمة تحفيز وإغاثة على غرار خطة الإنقاذ الأميركية المقترحة من إدارة بايدن وهاريس".
 
وعلى مدار الشهر الأول في منصبه، ضغط بايدن بلا هوادة على المشرعين لتمرير اقتراحه التشريعي الأساسي، الذي يتضمن تمويل المدارس، وتوزيع اللقاحات، والمدفوعات المباشرة للأميركيين، وتمديد برامج التأمين ضد البطالة المنتهية الصلاحية، وغيرها.
 
ويقدم ثقل الشركات التي أعلنت دعم مقترح بايدن، دفعة للديمقراطيين، إذ يتجه مجلس النواب نحو التصويت النهائي على الحزمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يحذو مجلس الشيوخ حذوه بعد فترة وجيزة.
 
ويعارض الجمهوريون خطة بايدن للإنعاش الاقتصادي، حتى أن أعضاء مجلس الشوخ المعتدلين من الحزب الجمهوري، وصفوها بأنها كبيرة للغاية من حيث الحجم والنطاق، بالنظر إلى تريليونات المساعدات الطارئة التي تم تقديمها خلال السنة الأولى من الوباء.
وقد هاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، خطة بايدن، ووصفها بأنها "حزبية بالكامل" ويبدو أن الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ موحدين في التصويت ضد الاقتراح.
 
ومع ذلك، ظل بايدن ثابتا، وأكد أن تفويضه يقوم على أساس "التقدم بشكل كبير"، وتحدى معارضي خطته، من البيت الأبيض يوم الاثنين، بأن يحددوا ما يريدون حذفه أو إبقاءه من الحزمة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout