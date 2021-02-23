living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب يقفز بدعم من مخاوف التضخم وضعف الدولار

23
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صعدت أسعار الذهب  إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوع، إذ أثارت توقعات بارتفاع التضخم مخاوف بشأن قيم الأسهم ودفعت المستثمرين إلى التماس الأمان في المعدن النفيس الذي لقي أيضا دعما من تراجع الدولار الأميركي.
 
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1808.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1846 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ السادس عشر من فبراير.
 
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1808.40 دولار للأوقية.
 
وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة الاثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وبخلاف حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع، يترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في التقرير النقدي نصف السنوي إلى الكونغرس الثلاثاء.
 
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 28.02 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني من فبراير. واستقر البلاتين عند 1274.00 دولارا للأوقية.
 
وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2399.40 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 2431.50 دولار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout