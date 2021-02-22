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اقتربت من الـ60 ألفا وانخفضت.. ما قصة تذبذب "بيتكوين"؟

22
FEBRUARY
2021
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نزلت بتكوين ما يزيد عن 6 بالمئة، الاثنين، بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 58 ألفا و354 دولارا في اليوم السابق.

وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم خلال نهاية الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريبا منذ بداية العام. وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار يوم الجمعة.

كما نزلت العملة المنافسة المشفرة الإيثريوم سبعة بالمئة إلى 1798دولارا. وجرى تداول بتكوين عند 54 ألف دولار بحلول الساعة 10:11 بتوقيت غرينتش.وغذت مكاسب بتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة مثل تسلا وماستر كارد وبنك نيويورك ميلون.

ويقول مراقبون إن التذبذب الحاصل في قيمتها منذ يوم أمس، جاء بعد أن عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة، وهو ما يفسر سبب تراجع قيمتها اليوم.

وغالبا ما تكون تصريحات أو تغريدات من مستثمرين كبار سببا في ارتفاع قيمتها، مثل ما حصل في التغريدة الأخيرة للرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، على تويتر، حيث قال إن امتلاك بيتكوين أفضل قليلا من حيازة النقد التقليدي.

ودفع شراء تسلا 1.5 مليار دولار من "بتكوين"، العملة المشفرة للارتفاع صوب ذروة قياسية الأسبوع الماضي، فوق 50 ألف دولار.

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