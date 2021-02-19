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ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة

19
FEBRUARY
2021
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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع.
 
وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن "إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 861 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 فبراير/شباط، مقارنة مع 848 ألفا في الأسبوع السابق".
 
وكان اقتصاديون قد توقعوا، في وقت سابق، 765 ألف طلب في أحدث أسبوع، وفقا لـ"رويترز".
 
ونزلت الطلبات عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس/آذار 2020، عندما ضربت الجائحة الولايات المتحدة.
 
ورغم أنها ما زالت عالقة فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009، فثمة ما يدعو إلى تفاؤل حذر بأن يكتسب تعافي سوق العمل زخما خلال فصل الربيع، إذ يسمح تحفيز مالي إضافي وتراجع إصابات كوفيد-19 بإعادة فتح المزيد من أنشطة الخدمات.
 
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد كشفت، في مايو/أيار الماضي، أن إغلاق البلاد لمكافحة انتشار الجائحة دمر 20.5 مليون وظيفة أمريكية خلال شهر واحد فقط، أي أنه قضى على جميع الوظائف التي تم خلقها خلال العقد السابق في أكبر اقتصاد في العالم.
 
وسجلت الولايات المتحدة نحو 30 مليون طلب للحصول على إعانات البطالة منذ بداية انتشار الفيروس ما يعكس الضغوط على سوق العمل في مواجهة الجائحة والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنها.
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