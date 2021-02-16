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اليابان: الاقتصادات الكبرى متفقة على أن الوقت ليس مناسبا لسحب الدعم المالي

16
FEBRUARY
2021
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أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصادات الكبرى متفقة على أن الوقت ليس مناسبا لسحب الدعم المالي.
 
ونقلت وكالة "رويترز"، عن وزير المالية الياباني تارو أسو قوله إن معظم اقتصادات مجموعة السبع الكبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا متفقة على أن الوقت ليس مناسبا الآن لسحب الدعم المالي لاقتصاداتها المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
 
وقال أسو للبرلمان "القضية الكبرى الآن هي موعد التحول من سياسة وضع الأزمة إلى استعادة الوضع المالي. عند القيام بهذا، من الضروري أن يكون مثل هذا الإجراء منسقا".
 
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق، أن الوضع الاقتصادي في البلاد "شديد الخطورة"، بسبب جائحة "كوفيد 19"، وإن كان قد توقف تقريبا عن التدهور.
 
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء إن "الاقتصاد ما زال في حالة هبوط طفيف لكن التدهور الحاد توقف"، مضيفا أن "أي انتعاش للاقتصاد سيتوقف على الكيفية التي ستبلي بها الوظائف والأجور".
 
ورفعت الحكومة نظرتها لإنفاق المستهلكين للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2018، مشيرة إلى مؤشرات على التحسن مع إعادة فتح محال البيع بالتجزئة والمطاعم.
 
كما رفعت الحكومة تقييمها لثقة الشركات للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان 2017، قائلة إنها "تظهر مؤشرات على الانتعاش أيضا بعد أن صعد مؤشر ثقة قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ مايو/ أيار".
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