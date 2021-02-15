ماسك يحث مالكي "دوغكوين" الكبار على بيع ما يملكونه من العملة

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حث رجل الأعمال الأمريكي الشهر إيلون ماسك المالكين الكبار لعملة "دوغكوين" الرقمية على بيع معظم ما يملكونه من هذه العملة لتجنب تركيز الأموال.

وقال ماسك في تغريدة على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إذا باع مالكو (دوغكوين) الكبار معظم ما يملكونه من العملة، فسيحصل ذلك على دعمي الكامل. أعتقد أن التركيز المفرط هو المشكلة الحقيقية الوحيدة".

تجدر الإشارة إلى أن تعليقات رجل الأعمال الأمريكي الشهير لها تأثير على التداولات في سوق العملات الرقمية، حيث قفز سعر عملة "دوغكوين" في مطلع فبراير الجاري بعد تغريدة لماسك بشأن العملة.

واليوم انخفضت عملة "دوغكوين" بشكل ملحوظ، حيث سجلت العملة بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، مستوى 0.0544 دولار بانخفاض نسبته 14%.