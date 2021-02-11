ارتفاع ملحوظ في أسهم "وول ستريت" بعد كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

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فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في "وول ستريت"، اليوم الأربعاء، عند ارتفاعات غير مسبوقة.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن تلك الارتفاعات كانت مدعومة بنتائج أعمال إيجابية، في حين تتجه أنظار المستثمرين إلى كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التعافي الاقتصادي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 52.2 نقطة، بما يعادل 0.17 بالمئة، إلى 31428.02 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.6 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 3920.78 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 85.6 نقطة، أو 0.61 بالمئة، إلى 14093.347 نقطة.