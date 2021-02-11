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تجاهل بيانات "مهمة" يقود أسعار النفط إلى الانخفاض

11
FEBRUARY
2021
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نزلت أسعار النفط، الأربعاء، مما يهدد بإنهاء أطول صعود في عامين في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون بيانات مهمة للقطاع تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية، مما عزز التفاؤل بشأن زيادة متوقعة في الطلب العالمي على الوقود.
 
وتراجع خام برنت سنتا إلى 61.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش بعد أن زاد نحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، حين لامس أعلى مستوى في 13 شهرا. وتراجع الخام الأميركي ثمانية سنتات إلى 58.28 دولار.
 
وصعد برنت لثمانية أيام على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب مستمرة منذ يناير 2019. وربح الخام الأميركي لسبعة أيام في أطول صعود منذ فبراير 2019.
 
وقال كيفين سولومون محلل اقتصاديات الطاقة لدى ستون إكس"ارتفاع أسعار النفط ربما يشجع زيادة الإنتاج عالميا، بينما قد يحد ارتفاع التحوط من الصعود أكثر".
 
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة في النصف الثاني من 2021 وفي2022، بيد أنها راجعت بالخفض تقديرها لزيادة الإنتاج للعام الجاري كاملا.
 
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير إلى نحو 474.1 مليون برميل.
 
يأتي ذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 985 ألف برميل. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.
 
وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل وفقا لما قاله معهد البترول.
 
لكن مخزونات البنزين زادت لترتفع 4.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة 1.8 مليون برميل.
 
وصعدت أسعار النفط منذ نوفمبر إذ أطلقت الحكومات حملات للتطعيم من فيروس كورونا بينما تضخ حزم تحفيز كبيرة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
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