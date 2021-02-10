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شركة طاقة عالمية تعتزم تغيير اسمها

10
FEBRUARY
2021
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قالت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" إنها تعتزم تغيير اسم الشركة إلى "توتال إنرغي"، وذلك كجزء من خطة تحول تتضمن تقليل الانبعاثات.
 
وتتوقع الشركة الفرنسية أن يشهد قطاع الطاقة العالمي تغييرات استراتيجية في العقد الحالي، ووفقا لها فإن القطاع سيشهد زيادة في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة والكهرباء، بينما ستنخفض حصة المنتجات البترولية من 55% إلى 30% في ميزان المبيعات.
 
وأضافت الشركة في بيان: "لدعم هذا التحول ستقترح المجموعة على المساهمين في اجتماع 28 مايو 2021 تغيير الاسم إلى توتال إنرغي".
 
و"توتال" واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم. ويبلغ عدد موظفي الشركة نحو 100 ألف شخص في أكثر من 130 دولة.
روسيا اليوم
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