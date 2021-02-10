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بوتين لوزير المالية الروسي: أين الأموال المخصصة للعلماء؟

10
FEBRUARY
2021
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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي أمس وزيري المالية والتعليم العالي بالتحقق من كيفية تنفيذ مرسومه الخاص برواتب العلماء في مقاطعة نوفوسيبيرسك، ومقاطعات أخرى بروسيا.
 
وعقد الرئيس الروسي أمس الآثنين اجتماعا بمناسبة "يوم العلوم" في روسيا، تناول مواضيع التعليم العالي في البلاد. ولم يتحدث بوتين خلال الاجتماع عن إنجازات العلماء في روسيا فقط، لكنه تطرق أيضا إلى الصعوبات التي يواجهها العلماء والتي تمنعهم من العمل بشكل طبيعي.
 
وكمثال عن هذه الصعوبات أشار إلى قضية متعلقة براتب باحثة كبيرة من مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية، والتي لم تتم زيادة راتبها بناء على مرسوم رئاسي.
 
وكان بوتين قد أصدر في وقت سابق مرسوما يتضمن زيادة رواتب العلماء والباحثين في روسيا بنسبة 200% عن متوسط الراتب في الأقليم الذي يعملون به، لكن هذا المرسوم لم يطبق في حالة الباحثة من نوفوسيبيرسك.
 
وتوجه الرئيس الروسي إلى وزير المالية أنطون سيلوانوف، وقال له خلال الاجتماع: "لقد قلت لي بأنه تم تنفيذ زيادة بنسبة 200% هناك (مقاطعة نوفوسيبيرسك)، فإذا أين المال يا زينا؟". 
 
و"أين المال يا زينا؟" هو تعبير يستخدم في روسيا للسؤال عن طريقة إنفاق المال أو أين اختفى المال!.
 
وفي ظل قضية الباحثة نوفوسيبيرسك وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيري المالية والتعليم العالي بالتحقق من كيفية تنفيذ مرسومه الخاص برواتب العلماء في المقاطعات الروسية.
روسيا اليوم
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