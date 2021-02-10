كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين

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أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر خسارة للوظائف في يناير منذ عام 1998 حيث استمر تفشي فيروس كورونا في ضرب سوق العمل.

وبلغ عدد العاملين 25.8 مليون في الشهر الماضي، أي أقل بـ 982 ألف من نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعها مكتب الإحصاء الكوري.

ويعتبر هذا أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر 1998، عندما فقدت البلاد 1.28 مليون وظيفة في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998.

وأبلغت البلاد عن فقدان الوظائف كل شهر منذ مارس، عندما فقدت الدولة حوالي 195.000 وظيفة، وهذا أول خسارة للوظائف على أساس سنوي منذ عام 2009، وسط الجائحة.