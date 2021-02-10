living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تويتر يكسب بعد أزمة الانتخابات الأميركية

10
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن تويتر أن قاعدة مستخدميه قفزت إلى 192 مليونا في الفصل الذي شهد الانتخابات الرئاسية الأميركية والحملة التي شنّت ضدّ نشر المعلومات المضلّلة.
 
 
وارتفع عدد المستخدمين النشطين خلال الربع الرابع الذي انتهى قبل أيام من تسلّم الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم بمعدّل 27 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
 
وقال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي إن منصة التراسل ومقرها سان فرانسيسكو لا تزال تركّز على "الترويج لمحادثات صحية أكثر لأولئك الذين يستعملون خدماتنا".
 
وقام تويتر وفيسبوك بتعليق حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب في بداية يناير بسبب اتهامه بنشر محتوى يساعد على تأجيج العنف في مبنى الكابيتول.
 
وجاءت هذه العقوبات غير المسبوقة بعد لجوء ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتكرار مزاعمه حول تزوير الانتخابات التي خسرها أمام بايدن.
 
وذكر تويتر أن أرباحه تضاعفت مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 222 مليون دولار، بعد أن ارتفعت عائداته 28 بالمئة لتحقق رقما قياسيا بلغ 1,29 مليار دولار.
 
وقال دورسي "2020 كان عاما غير عادي بالنسبة إلى تويتر"، مضيفا "نحن فخورون أكثر من أي وقت مضى لخدمتنا النقاش العام خاصة في هذه الأوقات غير المسبوقة".
 
وأثارت النتائج ارتفاعا طفيفا في أسعار أسهم تويتر الذي يعمل على تعزيز الإعلانات على المنصة وتوسيع قاعدة مستخدميه بما يتخطّى جمهوره الأساسي من المشاهير والصحافيين والسياسيين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout