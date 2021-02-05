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انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع

5
FEBRUARY
2021
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كشفت بيانات أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا انخفضت بأكثر من المتوقع على أساس شهري في ديسمبر الماضي، إذ قلصت القيود المفروض لمكافحة كورونا الطلب من بقية دول منطقة اليورو.
 
وأظهرت البيانات، التي نشرها مكتب الإحصاءات الألماني اليوم، أن طلبيات توريد السلع الصناعية تراجعت 1.9 بالمئة على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية، مقارنة مع توقعات بانخفاض بنسبة واحد بالمئة.
 
ويأتي الانخفاض بعد زيادة بنسبة 2.7 بالمئة في نوفمبر الماضي.
 
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد أن الطلبيات المحلية تراجعت 0.9 بالمئة على أساس شهري، بينما انخفضت الطلبيات من الخارج 2.6 بالمئة. وهوت العقود من منطقة اليورو 7.5 بالمئة.
Reuters
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