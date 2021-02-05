بوتين يدعو لإطلاق بورصة لتجارة الحبوب

A + A -

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتطوير بورصة لتجارة الحبوب في روسيا، ويأتي ذلك في وقت تتصدر فيه روسيا الدول المصدرة للقمح والحبوب في العالم.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع عقد اليوم مع وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، إنه يتعين على روسيا تطوير أدوات لتجارة الحبوب في البورصة.

وأشار إلى أهمية تطوير أدوات من هذا النوع، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق ذلك بوقت سريع، لكن من الضروري التحرك في هذا المنحى، وقال: "لما لا، فنحن الآن الدولة الأولى في تصدير القمح. بعناية خطوة بخطوة، لا يجب القيام بذلك بين عشية وضحاها، فهذه عملية معقدة".

يتوقع أن تسجل صادرات الحبوب الروسية في العام الزراعي الحالي (من يوليو 2020 وحتى يونيو 2021) زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن تبلغ صادرات الحبوب من روسيا، التي تعد أكبر مصدر للقمح في العالم، مستوى 34.3 مليون طن. ووفقا لصحيفة "فيدوموستي"، التي استندت إلى بيانات مركز زراعي، فإن هذه النتيجة تعد الأعلى في التاريخ.