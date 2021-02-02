برلين ترد على باريس وتؤكد موقفها من مشروع "السيل الشمالي-2"

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أكدت برلين، اليوم الاثنين، موقفها الثابت والداعم لمشروع "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برجر، في مؤتمر صحفي، إن بعض حكومات الاتحاد الأوروبي اقترحت في وقت سابق إدراج "السيل الشمالي-2" في مناقشة العقوبات ضد روسيا، لكن موقف برلين لم يتغير من المشروع.

وجاء تصريح المسؤول الألماني ردا على سؤال حول الموقف الفرنسي من المشروع، وفي وقت سابق دعت باريس ألمانيا للتخلي عن "السيل الشمالي-2".

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت مررا دعمها للمشروع، مؤكدة أن المشروع تجاري بحت، كما رفضت ألمانيا التدخلات الأمريكية في سياسة الطاقة الأوروبية والألمانية.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.