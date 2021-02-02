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الحكومة المصرية توضح تفاصيل صفقة قطارات المليار يورو

2
FEBRUARY
2021
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علقت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الاثنين، على ما تردد من استيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.
 
ونشر حساب مجلس الوزراء على "فيسبوك" أن عددا من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداول أنباء بشأن استيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.
 
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة، موضحةً أن الصفقة التي تم التعاقد عليها لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية، تقدر قيمتها بمليار و16 مليوناً و50 ألف يورو.
 
وهذه التكلفة أقل من الصفقات المماثلة على مستوى العالم، حيث تم التعاقد على هذه الصفقة بعد منافسة قوية بين العديد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد قدم التحالف الروسي المجري أفضل سعر وأفضل عرض تمويلي للمشروع، حيث تشمل الصفقة 800 عربة مكيفة مقسمة إلى (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.
 
وفي سياق متصل، وصل حتى الآن من هذه الصفقة 227 عربة جديدة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتوالى وصول العربات الأخرى وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وفور وصول العربات الجديدة يتم إدخالها الخدمة للمساهمة في استمرار تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
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