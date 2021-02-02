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السعودية توطن وظائف خدمة العملاء العاملين "عن بعد"

2
FEBRUARY
2021
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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، قرارا بـ"قصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل - عن بعد - على السعوديين"، وذلك من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر.
 
ويشمل ذلك عقود العمل أو "تعهيد الخدمات" التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل (عن بعد)، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة، وفق ما ذكرت وكالة واس.
 
ويشمل القرار، جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء، من خلال الهاتف أو البريد الالكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها، لتقديم خدمة العملاء عن بعد.
 
ويهدف القرار الذي جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إلى "توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم".
 
كما تهدف الخطوة إلى "الإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030".
 
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بـ"توفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل، التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب، إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم مثل (تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية)".
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