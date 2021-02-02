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الدولار الأميركي يقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع

2
FEBRUARY
2021
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سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى في ستة أسابيع أمام سلة من العملات يوم الاثنين مع تراجع اليورو والفرنك السويسري والين الياباني وسط آراء بأن الولايات المتحدة لديها مزايا في نمو اقتصادها وتطعيم سكانها ضد كوفيد-19.
 
وارتفع مؤشر الدولار 0.43 بالمئة إلى 91.017 في نهاية جلسة التداول، وهو أعلى مستوى له منذ الحادي والعشرين من ديسمبر.
 
وتراجعت العملة اليابانية لتحوم حول 105 ينات مقابل الدولار الأميركي وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر.
 
وهبط اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.2060 دولار. وأمام الفرنك السويسري صعدت العملة الخضراء 0.68 بالمئة إلى 0.8967 للدولار، وهو أضعف مستوى للفرنك في شهرين.
 
وجاءت تحركات الدولار بدعم من أدلة تشير إلى أن تعافي الولايات المتحدة من جائحة فيروس كورونا أقوى من دول أخرى.
 
وضعف اليورو بعد أن قالت ألمانيا إن مبيعات التجزئة هوت بنسبة 9.6 بالمئة في ديسمبر بعد تشديد الإغلاقات العام الماضي للسيطرة على كوفيد-19وهو ما كبح إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.
 
وجاءت مكاسب الدولار اليوم مع صعود أسعار النفط والفضة، وكلاهما مسعر بالعملة الأميركية، اثنين بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب.
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