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صدمة داخل عملاق التكنولوجيا "آي بي أم" بسبب المبيعات

22
JANUARY
2021
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أصيبت شركة "آي بي إم" العملاقة للتكنولوجيا بخيبة أمل بسبب ضعف المبيعات خلال الربع الأخير من عام 2020.
 
وبحسب ما أوردت "رويترز"، حققت شركة المعلوماتية الأمريكية العملاقة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إيرادات تقدر بنحو 20.4 مليار دولار، بانخفاض يصل إلى نحو 6% على أساس سنوي. 
 
وانخفض صافي الربح بنسبة 66 % ليصل إلى 1.3 مليار دولار بسبب ارتفاع تكاليف إعادة هيكلة الشركات.
ومن حيث الأرباح، تجاوزت شركة "آي بي إم" توقعات السوق، لكن وول ستريت توقعت إيرادات أعلى بشكل ملحوظ.
 
ولم تكن أرقام أمس الخميس جيدة بالنسبة للمستثمرين، حيث انخفضت أسهم الشركة "آي بي إم" في البداية بأكثر من 7% في تعاملات ما بعد الإغلاق.
 
وتراجعت الإيرادات العام المالي الماضي بنسبة 5% لتصل إلى 73.6 مليار دولار، بينما تراجعت الأرباح بنسبة 42% إلى 5.% مليار دولار.
 
وانخفض سعر سهم الشركة بنسبة 16% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
 
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة أرفيند كريشنا، إن "الإجراءات التي نتخذها للتركيز على الذكاء الاصطناعي، يمنحنا الثقة في أنه يمكننا تحقيق نمو في الإيرادات خلال عام 2021".
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