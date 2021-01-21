"أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية تفتتح فرعا في قطر

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أعلنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية افتتاح فرع لها في قطر لدعم أنشطتها هناك.

ووقعت شركة "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية و"أسيلسان" في مارس عام 2018، اتفاقية شراكة لنقل الخبرات التكنولوجية، وإنتاج أنظمة تحكم عن بعد بالأسلحة المثبتة، لصالح القوات المسلحة القطرية.

وأسست الشركة التركية في أكتوبر من العام ذاته، شركة تحت اسم "برق" في قطر، بالاشتراك مع كل من شركتي "برزان" و"SSTEK" التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية.

وتأسست "أسيلسان" عام 1975 بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

وتعد الشركة واحدة من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.