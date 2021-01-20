روسيا تخفض حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية

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خفضت روسيا حيازتها في نوفمبر الماضي من سندات الخزانة الأمريكية بواقع 1.2 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير نشرته وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء.

ووفقا للتقرير فقد تراجعت استثمارات روسيا في السندات الأمريكية من 6.1 مليار دولار في أكتوبر الماضي إلى 4.9 مليار دولار تم تسجيلها في نوفمبر الماضي.

وبدأت روسيا في ربيع 2018 بتقليص استثماراتها بشكل حاد في سندات الخزانة الأمريكية، حيث خفضتها في أبريل 2018 من 96 مليار دولار إلى 48.7 مليار دولار، وفي شهر مايو من نفس العام قلصتها إلى 14.9 مليار دولار.

وتابعت موسكو تقليص هذه الاستثمارات، وتزامن ذلك مع زيادة حيازة الذهب وعملات آخرى مثل اليورو والين.