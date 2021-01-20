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صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال 2021

20
JANUARY
2021
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كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جيورجيفا، عن توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2021.
 
وقالت جيورجيفا، فى تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن أداء الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020 و2021 ربما يكون "أقل قتامة" من التوقعات السابقة.
 
وأضافت "نحن نقوم بتحديث تقديراتنا بشأن معدلات النمو لعام 2020 وتوقعاتنا بالنسبة لعام 2021، والصورة تبدو أقل قتامة عما كانت تبدو في أكتوبر الماضي".
 
وأوضحت أن "الفضل في ذلك يرجع بصفة خاصة إلى الانتعاش الاقتصادي في الربع الثالث، الذي جاء مفاجئا من حيث الحجم".
 
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي من اتساع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة خلال فترة التعافي من جائحة كورونا.
 
وذكرت أن صندوق النقد الدولي سوف يعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن "بمجرد توليها المسؤولية للتباحث بشأن حقوق السحب الخاصة التي أوقفتها الولايات المتحدة في الوقت الحالي".
 
يأتي هذا تزامنا مع تفاؤل قادة أعمال دوليون، بتعافي الاقتصاد العالمي خلال عام 2021، بدعم توزيع اللقاحات، والتحفيز الإضافي الجديد للاقتصاد الأمريكي.
 
وقال صانعو السياسات، وقادة أعمال في وقت سابق، إن اللقاحات والتحفيز الاقتصادي الجديد الذي تعهد به الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ستمنح الاقتصاد العالمي فرصة لتخطي جائحة فيروس كورونا في 2021؛ بحسب "رويترز".
 
في حين خفض البنك الدولي، الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي في 2021 إلى 4% من 4.2%، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج قد تكون بسيطة بنسبة 1.6% إذا تأخرت حملات التطعيم.
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