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"توتال" تستثمر 2.5 مليار دولار في الطاقة الشمسية بالهند

20
JANUARY
2021
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قررت شركة "توتال"، اليوم الاثنين 18 يناير/كانون الثاني، أن تستثمر نحو 2.5 مليار دولار في الطاقة الشمسية بالهند.
 
وتدفع توتال، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، بـ2.5 مليار دولار مقابل حصة في أداني جرين إنرجي الهندية للطاقة المتجددة ومحفظة من أصول الطاقة الشمسية، في أحدث خطوة ضمن مساعي شركة الطاقة الفرنسية للحد من اعتمادها على النفط.
 
قالت "توتال" إنها ستحصل مقابل استثمارها على 20 بالمئة في أداني جرين ومقعد في مجلس إدارتها إضافة إلى 50 بالمئة في محفظة الشركة الهندية من أصول الطاقة الشمسية.
 
وتسيطر مجموعة أداني على أداني جرين التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.483 تريليون روبية هندية أي نحو 20.25 مليار دولار أمريكي.
 
وتباشر توتال استراتيجية للتحول إلى الطاقة الكهربائية والمتجددة. وتسعى إلى زيادة إجمالي قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 35 غيغاوات بحلول 2025 من حوالي تسعة غيغاوات حاليا.
 
ويحفز تنامي ضغوط المستثمرين شركات الطاقة الكبيرة في أوروبا على وضع خطط للحد من الانبعاثات وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.
 
وقال الرئيس التنفيذي لتوتال، باتريك بويان، تعليقا على الاستثمار الهندي "شراؤنا حصة في أداني جرين إنرجي خطوة رئيسية في إطار إستراتيجيتنا في قطاع الطاقة المتجددة بالهند".
 
وأضاف يويان "نظرا لحجم السوق، فإن الهند هي المكان المناسب لوضع إستراتيجيتنا لإحلال موارد الطاقة موضع التنفيذ استنادا إلى ركيزتين: الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي".
Reuters
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