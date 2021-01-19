الهند تطلق منافسا رخيص الثمن لسيارات Land Rover!

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كشفت شركة Tata الهندية عن تصميم سيارة Safari الجديدة التي صممتها لتكون منافسا لمركبات Land Rover رباعية الدفع الحديثة.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن سيارة Safari تعتبر نسخة مطورة عن مركبات Tata Harrier crossover الأخيرة، لكنها تتمتع بهيكل أكثر انسيابية مجهز بسقف بانورامي كبير وبتصميم أكثر عصرية.

وبنيت هذه المركبة على منصات Omegarc المطورة عن منصات D8 التي حصلت عليها Discovery Sport و Range Rover Evoque الحديثة، وجاءت بهيكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، بارتفاع 178 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 247 سنتيمترا.

أما من الداخل فحصلت هذه السيارة على 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ 7 ركاب، وعلى واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشتين واحدة تعمل باللمس ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، كما جهزت القمرة بأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد.

وستطرح هذه المركبة بنوعين من المحركات، محركات Kroytec توربينية بأربع أسطوانات وعزم 170 حصانا، ومحركات بعزم 140 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية أو أوتوماتيكية بـ 6 سرعات من تطوير شركة هيونداي، أما أسعارها فستكون نحو 19 ألف دولار.