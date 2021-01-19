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الدولار يبلغ ذروة شهر مع ترقب الأسواق لسياسة بايدن

19
JANUARY
2021
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تعزز الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي اليوم وصولا إلى ذروة 4 أسابيع وسط حالة من العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات دفعت بالدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني إلى النزول.
 
وفي ظل إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة اليوم واقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر بعد غد الأربعاء، ظلت العملات الرئيسية ضمن نطاقاتها وسط متابعة دقيقة لموقف الإدارة الجديدة حيال الدولار.
 
ففي حين ظل الرئيس دونالد ترامب ينتقد قوة الدولار علنا لسنوات، يتوقع أن تعلن جانيت يلين، التي اختارها بايدن لتولي وزارة الخزانة، أن بلادها لا تسعى إلى إضعاف الدولار، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
 
إضافة إلى ذلك، أدت خطة بايدن لتقديم حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار إلى ارتفاع كبير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار بعد تراجعه أواخر 2020.
 
وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في شهر وسجل في أحدث المعاملات 90.94 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 21 ديسمبر الماضي.
 
وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مسجلا 1.2066 دولار. وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضا أمام العملة الأمريكية، ليسجل الأسترالي أدنى مستوى في أسبوع، في حين سجل النيوزيلندي أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.
روسيا اليوم
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