living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر تعلن موعد صناعة أول سيارة من نوعها في البلاد

19
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقعت مصر، الاثنين، عقدا مع الصين، لإنتاج أول سيارة كهربائية في البلاد، في إطار الجهود المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية وبدء رحلة التحول إلى السيارات الكهربائية.
 
وشارك وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، مراسم التوقيع التي تمت عبر تقنية الفيديو. وستُنتج السيارة داخل مصانع شركة "النصر" للسيارات، بعد اتفاق تطويرها.
 
وأوضح توفيق أنه تم توقيع عقدين للسيارة الكهربائية، أولهما بدء إنتاج e70 من قبل الشركة بإجمالي 3.5 مليون سيارة، والثاني هو عقد تأهيل المصنع مع شركة أخرى.
 
وتابع: "التوقيع سبقه مجهود 6 أشهر، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، لتحديد سعر الكهرباء للشحن، ولتكون موازية لسعر الوقود العادي للسيارات، وكذلك التنمية المحلية لنشر نقاط الشحن، إلى جانب وزارة الداخلية التي أصدرت منذ شهر تراخيص لـ300 سيارة كهربائية في مصر".
 
وأكد أن الهدف أيضا من هذه السيارة "ليس التصنيع فقط، وإنما عمل مركز أبحاث لتوطين هذه الصناعة"، لافتا إلى أنه تم العمل لتحقيق ذلك منذ عامين أو 3، "لتكون مصر نقطة انطلاقة لهذه الصناعة".
 
وأوضح توفيق أن المصنع سيبدأ إنتاجه بـ"الموديل الأحدث" للسيارة عام 2021، وفق ما ذكر موقع "المصري اليوم".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout