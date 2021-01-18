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السلطات الألمانية تمنح تصريحا لاستكمال مشروع "السيل الشمالي-2"

18
JANUARY
2021
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أصدرت السلطات الألمانية تصريحا لمدة 5 أشهر لاستكمال مد أنبوبي "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا، في المياه الألمانية، وفقا لبيان نشر اليوم الجمعة.
 
وقال البيان، إن التصريح مخصص للفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري.
 
و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.
 
وتم تنفيذ القسم الأعظم من المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع بالعقوبات.
 
وبالفعل تم تعليق أعمال المشروع في ديسمبر 2019 بعد رفض إحدى الشركات المشاركة في المشروع تنفيذ الأعمال الموكلة لها خوفا من العقوبات الأمريكية.
 
إلا أنه تم استئناف الأعمال في ديسمبر 2020 بالمنطقة الاقتصادية الألمانية وحتى الآن تم إنجاز المشروع بنسبة 94%، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.
 
ووفقا لمصادر فإن الشركة المسؤولة عن المشروع Nord Stream 2 تخطط لإتمام المشروع في النصف الأول من عام 2021.
روسيا اليوم
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