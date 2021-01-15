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"توقعات قاتمة" للسفر مع جائحة كورونا.. الاهتمامات تغيرت

15
JANUARY
2021
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توقع الرئيس التنفيذي لشركة "إير بي.إن.بي" لتأجير أماكن تمضية العطلات على الإنترنت بريان تشيسكي، الخميس، أن السفر سيتغير بصورة لا رجعة فيها بسبب جائحة فيروس كورونا مع تطلع الناس لزيارة آلاف المدن الصغيرة وقضاء المزيد من الوقت في زيارة الأصدقاء وأفراد العائلة.
 
وستتراجع كثيرا السياحة التقليدية والإقبال على مشاهدة المعالم السياحية في أفضل الوجهات العالمية، إذ سيؤثر المسافرون قيادة سياراتهم إلى مجتمعات أصغر والحد من السفر جوا لحضور اجتماعات العمل.
 
وقال تشيسكي في مقابلة خلال مؤتمر "رويترز نكست" إن المسافرين "يتوقون لما سُلب منهم. إنهم لا يتحرقون شوقا لرؤية تايمز سكوير، إن ما يتوقون لفعله هو رؤية أصدقائهم وأقاربهم الذين لم يروهم منذ وقت طويل".
 
وتأثرت شركة "إير بي.إن.بي" بجائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020 وتراجعت أعمالها 80 بالمئة خلال ما يزيد قليلا عن 8 أسابيع.
 
لكن ومع تخفيف إجراءات العزل العام، آثر المزيد من المسافرين حجز المنازل على النزول في الفنادق، مما ساعد الشركة على تحقيق ربح مفاجئ في الربع الثالث.
 
واستفادت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، من الاهتمام المتزايد بتأجير المنازل البعيدة عن المدن الكبرى.
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