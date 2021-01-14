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أكثر عملة مقومة دون قيمتها في العالم

14
JANUARY
2021
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أعدت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرا صنفت فيه العملات المقومة بأقل من قيمتها في العالم لشهر يناير 2021، وتم التصنيف بناء على مؤشر "بيغ ماك".
 
وأطلقت "الإيكونوميست" مؤشر "بيغ ماك" في 1986، وأصبح معيارا عالميا وطريقة لقياس القوة الشرائية للعملات من أجل معرفة ما إذا كانت دون قيمتها الحقيقية أو فوقها، وعما إذا كانت تسير في مسارها الصحيح أم لا.
 
ويعتمد المؤشر على مقارنة القدرات الشرائية للعملات في 48 دولة، حيث يمثل الهامبرغر، وحدة تسهل مقارنة سعر صرف العملات مقابل الدولار أو قيمتها الشرائية.
 
 
واعتبرت "الإيكونوميست" أن الليرة اللبنانية مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 68.7%، يليها في المرتبة الثانية الروبل الروسي، الذي اعتبر أنه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 68%
 
فيما جاءت الليرة التركية بالمركز الثالث، حيث قالت المجلة إن العملة التركية مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 64.5%.
 
كيف يعمل المؤشر؟
 
يظهر من المؤشر أن سعر هامبرغر "بيغ ماك" في الولايات المتحدة يبلغ في يناير الجاري 5.66 دولار (نحو 419 روبلا)، أما في روسيا فيبلغ سعره 135 روبلا، ما يعادل 1.81 دولار، أي أن نسبة الفرق في سعر الهامبرغر بين روسيا والولايات المتحدة تبلغ 68%.
روسيا اليوم
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