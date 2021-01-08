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للمرة الأولى في تاريخها.. سعر قياسي لـ"البيتكوين"

8
JANUARY
2021
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حطمت البيتكوين، اليوم الخميس، حاجز الـ40 ألف دولار، وهو مستوى قياسي تصله العملة الرقمية لأول مرة في تاريخها.
ووصلت العملة الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 40188 دولارا في حوالي الساعة 1:15 مساءً (التوقيت الشرقي).
 
وارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة تزيد عن 30 في المئة منذ بداية عام 2021، كما ارتفعت في الأشهر الـ12 الماضية بنسبة وصلت إلى 400 في المئة.
 
وبعد هذه القفزة الكبيرة، لم يعد خبراء الاقتصاد يستبعدون أن تصل البيتكوين إلى 100 أو 150 ألف دولار، ولما لا 200 ألف دولار، خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة.
 
وقال موقع "سي إن بي سي" الأميركي إن الارتفاع الصاروخي ساعد على رفع القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بالكامل فوق تريليون دولار لأول مرة.
 
ويرى المحللون أن "الرغبة في المخاطرة" في شراء البيتكوين "لا تزال ثابتة"، مرجحين "تسجيل مزيد من المستويات غير المسبوقة في ضوء دينامية الأسعار".
 
وبدأت هذه الطفرة نهاية أكتوبر بإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة "بايبال" خدمة شراء وبيع ودفع بالعملات المشفرة.
 
إضافة إلى هذه الخدمة المخصصة للأفراد، فإنّ صناديق الاستثمار تهتم بشكل متزايد بهذا الأصل الذي يتصف بتحركات أسعار مفاجئة، وذلك رغم الحذر الذي ساد مدة طويلة.
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