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النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يستقبل العام الجديد أقوى من المتوقع

6
JANUARY
2021
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أكدت كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، أن الاقتصاد العالمي استقبل العام الجديد 2021 أفضل مما كان متوقعا في 2020، لكن "كوفيد - 19" يلقي بظلاله على التوقعات.
 
النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يستقبل العام الجديد أقوى من المتوقع2020 عام الأوجاع.. الحصاد الاقتصادي من الإغلاق الكبير وحتى الانهيار التاريخي
وقالت جوبيناث لمحطة "سي إن بي سي": "ما هو صحيح الآن أننا نبدأ العام عند نقطة أقوى بعض الشيء مما توقعناه في 2020 وهو شيء جيد".
 
وأضافت: "نشهد الآن سباقا بين الفيروس واللقاحات، وإلى أن نتجاوز هذا، أعتقد أن هذه فترة صعبة في الوقت الحالي".
 
ومن المتوقع أن يعدل صندوق النقد توقعاته للاقتصاد العالمي نهاية يناير الحالي.
 
وتوقع الصندوق في أكتوبر الماضي أن ينكمش الناتج العالمي 4.4% في 2020، قبل نمو 5.2 بالمئة في 2021.
Reuters
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