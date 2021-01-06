living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لأول مرة منذ فبراير.. أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا

6
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تجاوزت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الثلاثاء، مستوى 50 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير.
 
وجاء ارتفاع الأسعار في الوقت الذي اجتمعت فيه دول "أوبك +" لمناقشة إنتاج فبراير، وبعد يوم واحد من زعم إيران أنها احتجزت ناقلة نفط "بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين البيئة البحرية".
 
وحسب المصدر، فقد تم آخر تداول لخام غرب تكساس الوسيط اليوم عند 49.93 دولارا للبرميل، بعدما جرى تداوله في وقت سابق من اليوم عند 50.05 دولارا.
 
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 53.24 دولارا للبرميل.
 
وجاءت قفزة الأسعار حين كانت دول "أوبك +" مجتمعة لإقرار إنتاجها من الخام في فبراير المقبل، حيث كانت الآمال معلقة على خفض الإنتاج.
 
وعكس ما كان منتظرا، قررت المجموعة، قبل قليل، زيادة محدودة لإنتاجها من الخام في فبراير ومارس.
 
وأشار جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال بنيويورك، إلى أن "أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط ارتفعت إلى ما فوق 50 دولارا، لفترة من الزمن اليوم الثلاثاء، وذلك في قفزة مفاجئة".
 
ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط دون مستويات ما قبل ظهور الجائحة.
 
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عام 2020 بالقرب من 48.50 دولارا للبرميل، مسجلا خسارة بنسبة 20.54 في المئة. وفي بداية العام الماضي، تم تداول خام غرب تكساس بأكثر من 63 دولارا للبرميل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout