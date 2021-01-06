living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السعودية تعلن إجراء تخفيضات إضافية طوعية في إنتاج النفط

6
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، أن المملكة ستجري تخفيضات إضافية طوعية في إنتاجها النفطي تبلغ إجمالا مليون برميل يوميا في فبراير ومارس.
 
وأضاف أن التخفيضات الإضافية، التي ستأتي فوق تلك التي تنفذها السعودية مع الأعضاء الآخرين في مجموعة أوبك+، تهدف لدعم اقتصاد البلاد وسوق النفط.
 
وأشار  إلى أن "إنتاج النفط السعودي سيكون 8.125 مليون برميل يوميا من أول فبراير"، موضحا أن "الخفض الطوعي لإنتاج النفط بادرة على حسن النوايا من ولي العهد السعودي".
 
وتابع: "سندعم السوق وصناعة النفط ونحن حماة هذه الصناعة".
 
يأتي ذلك فيما توافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم، الثلاثاء، على زيادة محدودة جدا لإنتاجهم من النفط الخام في فبراير ومارس، على أن ينحصر هذا الأمر بروسيا وكازاخستان، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وأعلنت مجموعة "أوبك+"، إثر أول اجتماع وزاري لها في 2021، أن الكمية التي ستسحب من السوق الإنتاج والبالغة 7,2 ملايين برميل يوميا في يناير ستخفض إلى 7,125 ملايين برميل في فبراير ثم إلى 7,05 ملايين برميل في مارس، داعية إلى التزام "الحذر" في خضم الأزمة الصحية.
 
وقال بيان إن المجموعة ستعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 فبراير، والاجتماع الموسع القادم للمجموعة في 4 مارس.
 
وتأتي اجتماعات أوبك في ظروف خاصة جدا مع تأثر سوق النفط بتداعيات كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout