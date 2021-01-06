السعودية تعلن إجراء تخفيضات إضافية طوعية في إنتاج النفط

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أعلن وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، أن المملكة ستجري تخفيضات إضافية طوعية في إنتاجها النفطي تبلغ إجمالا مليون برميل يوميا في فبراير ومارس.

وأضاف أن التخفيضات الإضافية، التي ستأتي فوق تلك التي تنفذها السعودية مع الأعضاء الآخرين في مجموعة أوبك+، تهدف لدعم اقتصاد البلاد وسوق النفط.

وأشار إلى أن "إنتاج النفط السعودي سيكون 8.125 مليون برميل يوميا من أول فبراير"، موضحا أن "الخفض الطوعي لإنتاج النفط بادرة على حسن النوايا من ولي العهد السعودي".

وتابع: "سندعم السوق وصناعة النفط ونحن حماة هذه الصناعة".

يأتي ذلك فيما توافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم، الثلاثاء، على زيادة محدودة جدا لإنتاجهم من النفط الخام في فبراير ومارس، على أن ينحصر هذا الأمر بروسيا وكازاخستان، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت مجموعة "أوبك+"، إثر أول اجتماع وزاري لها في 2021، أن الكمية التي ستسحب من السوق الإنتاج والبالغة 7,2 ملايين برميل يوميا في يناير ستخفض إلى 7,125 ملايين برميل في فبراير ثم إلى 7,05 ملايين برميل في مارس، داعية إلى التزام "الحذر" في خضم الأزمة الصحية.

وقال بيان إن المجموعة ستعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 فبراير، والاجتماع الموسع القادم للمجموعة في 4 مارس.

وتأتي اجتماعات أوبك في ظروف خاصة جدا مع تأثر سوق النفط بتداعيات كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.