living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حاملو أسهم "فيات كرايسلر" و"بيجو" يصدقون على الاندماج

5
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صوّت حاملو أسهم "فيات كرايسلر" و"بي.إس.إيه بيجو" بشكل حاسم، الاثنين، لصالح دمج شركتي صناعة السيارات الأميركية - الإيطالية والفرنسية، لإنشاء رابع أكبر شركة سيارات في العالم.
 
وتحدث كل من الرئيس التنفيذي لـبيجو، كارلوس تافاريس، ورئيس مجلس إدارة شركة فيات كرايسلر، جون إلكان، في اجتماعين منفصلين، عن الأهمية "التاريخية" للتصويت، الذي يجمع بين شركات السيارات القديمة، التي ساعدت في كتابة التاريخ الصناعي للولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
 
وقبل الانتهاء من الدمج، يجب إطلاق الأسهم في الشركة الجديدة، التي ستسمى "ستيلانتيس". ومن المقرر أن يتم تداول اسمها في ميلانو ونيويورك وباريس.
 
وقال إلكان خلال اجتماع المساهمين الافتراضي: "إننا نعيش حقبة عميقة من التغيير في صناعتنا. نعتقد أن العقد القادم سيعيد تعريف التنقل كما نعرفه".
 
وتابع: "نحن وشركاء الاندماج في مجموعة (بي. إس. إيه) عازمون على لعب دور رائد في بناء هذا المستقبل. هذه النية هي التي جمعتنا"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
 
وستتمتع الشركة الجديدة "ستيلانتيس"، بالقدرة على إنتاج 8.7 مليون سيارة سنويا، لتصبح في الترتيب بعد "فولكس فاغن" و"تويوتا" و"رينو-نيسان" من حيث الإنتاج، وجمع 5 مليارات يورو سنويا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout