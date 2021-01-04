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الاتحاد الأوروبي يوقع رسميا اتفاقية للتجارة مع بريطانيا لما بعد "بريكست"

4
JANUARY
2021
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ذكرت وكالة "نوفوستي" أن الاتحاد الأوروبي وقع بشكل رسمي اليوم الأربعاء اتفاقية تجارية تنظم العلاقات مع بريطانيا بعد "بريكست".
 
وفيما يلي جوهر الصفقة بين لندن وبروكسل، التي سيبدأ تطبيقها في 1 يناير 2021:
 
- توقف حرية تنقل الأشخاص بين بريطانيا ودول التكتل الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، فمن مطلع العام القادم سيحتاج البريطانيون إلى تأشيرات أوروبية لقضاء فترة إقامة طويلة الأمد في الدول الأوروبية، ونفس الشيء سيطبق على الأوروبين الذين سيسافرون إلى المملكة المتحدة.
 
- توقف حرية حركة البضائع: سيتم وضع نقاط جمركية بين الطرفين، بما في ذلك نقاط للرقابة الصحية، لكن الرسوم الجمركية لن تطبق على التجارة بين الجانبين. كما اتفقت لندن وبروكسل على ضمان إمدادات الطاقة بينهما.
 
- توقف حرية حركة الخدمات بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
 
- سيتم ضمان حرية الحركة الجوية.
- بريطانيا ستنتهج سياسة خارجية ودفاعية مستقلة، بما في ذلك المسائل المرتبطة بالعقوبات.
 
- التعاون الأمني بين بريطانيا واليوروبول والشرطة في دول الاتحاد الأوروبي سيستمر، بما في ذلك التبادل السريع للبيانات والتعاون في مجال التهديدات مثل الأوبئة.
روسيا اليوم
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