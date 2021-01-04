living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيسي يوجه بالتوسع في إحلال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

4
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية، تعزيزا لجهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب "التطوير الشامل" لمنظومة المحاجر، وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة.
 
ووجه السيسي، خلال اجتماع شهده رئيس الوزراء وعدد من المختصين بقطاعات الطرق والطاقة، بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، تعزيزا لجهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فرص العمل التي توفرها تلك المحطات للشباب بالنظر إلى مراكز الخدمات المتكاملة المتنوعة بها.
 
كما وجه بتزويد محطات الحافلات الجماعية والنقل العام بمحطات مركزية للتزود بـالغاز الطبيعي، بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة البترول والشركة الوطنية للطرق.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع شهد عرض جهود تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين.
 
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، عن خطة لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع وزارة البترول، في خط متوازٍ مع الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بهذا الملف.
 
وحينها، قال نائب رئيس هيئة البترول السابق، المهندس مدحت يوسف، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": جاء اهتمام مصر مؤخرا بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي للسيارات بديلا للوقود السائل (بنزين/ سولار) من منطلق العديد من المزايا الاقتصادية والبيئية والفنية.
 
أما فيما يتعلق بالمزايا الاقتصادية، فأردف قائلا: يدعم ذلك التحول إيقاف استيراد البنزين والسولار من الخارج بأسعارهما العالمية المرتفعة، التي تتطلب توفير العملات الصعبة، مما يحسن موقف ميزان المدفوعات والميزان التجاري للدولة، ويحسن ميزانية الدولة إجمالا.
 
وأكد أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم وقودا للسيارات، مقارنة بأسعار البنزين والسولار المحررة من الدعم، بما يزيد عن الضعف، ينعكس على تحسين ميزانية الأسرة المصرية، ليوجه الفرق إلى استخدامات أخرى تحتاجها الأسرة والمواطن.
 
أما من الناحية البيئية، أوضح يوسف، أن ذلك التحول يؤدي إلى انخفاض كبير في قدر الملوثات حال استخدام الغاز الطبيعي بديلا للوقود السائل والذي ينجم عنه ملوثات متعددة تضر بصحة المواطن.
 
كما يؤدي كذلك إلى تحسين جودة المناخ، وبالتالي خفض الأمراض بأنواعها كافة، خصوصا الصدرية والأمراض السرطانية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout